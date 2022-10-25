Крупная госкомпания Монголии создала новую детскую игровую комнату, открывающую новые возможности для родителей

CentralAsia (MNG) - Красочное новое учреждение улучшает жизнь работающих родителей и их детей в офисе в Улан-Баторе. «Комната рысей» (Baby Lynx) в головном офисе «Эрдэнэс Таван-Толгой» (ЭTT) — это специальное пространство для молодежи, названное в честь исчезающей евразийской рыси, которую ЭTT помогает защищать. Под руководством штатного преподавателя, который обеспечивает стимулирование для тех, кто находится на ее попечении, в планы входит предоставление специализированных уроков, чтобы помочь в будущем развить навыки говорения и письма учащихся по-английски.

Халиунаа Ц – мать, жизнь которой изменилась благодаря новой комнате. «Мой сын учится во втором классе средней школы, — говорит она, — и я всегда думаю о нем. Просить людей позаботиться о нем после школы всегда было сложно, но мы не могли оставить его в покое. И я обнаружил, что, поскольку мы не находимся в состоянии стресса или давления, мы относимся друг к другу очень расслабленно. Это действительно имеет огромное значение».

Комната была разработана из-за необходимости поддерживать работающих родителей, которые могут потратить до двух часов на дорогу в плотном местном трафике. Это первая инициатива такого рода, предложенная крупной монгольской компанией, и она предоставляется бесплатно и без дополнительных затрат для персонала ЭTT.

Расширение прав и возможностей женщин на рабочем месте является частью видения генерального директора г-на Ганхуяг, который рассматривает детский центр как важную часть инициативы по обеспечению равенства на рабочем месте. «Сотрудники должны быть на первом месте», — говорит он. «Наш упор на инклюзивность и ориентированное на человека развитие в ЭTT означает, что мы должны правильно понимать основы и удовлетворять насущные потребности наших сотрудников. Мы гордимся тем, что движемся в правильном направлении. Это меняет мое представление о нас как о компании и о том, что мы можем и должны делать для наших сотрудников. Если честно, это больше похоже на семью».

Комната Baby Lynx соответствует ожиданиям ЭTT, работа не должна выполняться за счет семейной жизни, а родителям предоставляется дополнительный комфорт, поскольку комната подготовлена для экстренных ситуаций, когда детям нужно безопасное место, куда можно пойти.

источник: Business Wire

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