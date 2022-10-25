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Монгольские стрелки завоевали серебряные медали на ЧМ по пулевой стрельбе

CentralAsia (MNG) -  С 12 по 27 октября в Каире (Египет) пройдет чемпионат мира по пулевой стрельбе – главное соревнование года. Основная особенность турнира в том, что это первый масштабный розыгрыш квот на Олимпийские игры 2024 года в Париже. 32 места уже в ближайшее время отойдут соответствующим странам.

24 октября в соревнованиях на дистанции 50 метров из пистолета калибра 5,6 монгольские спортсмены Э.Даваахуу и Ц.Мөнхзул из Монголии завоевали серебряные медали в смешанном командном зачете.

Монгольская команда ранее выигрывала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на этих соревнованиях, проводимых каждые четыре года. Например, в 1998 году Д.Мөнхбаяр завоевала золото, в 2006 году О.Гундэгмаа завоевала бронзу, в 1998 году Д.Мөнхбаяр, О.Гундэгмаа и Д.Оюун завоевали бронзовые медали в командном зачете, а в 2014 году О.Гундэгмаа, Ц.Мөнхзул и Т.Баярцэцэг завоевали серебряные медали.

Лучшие стрелки мира разыграют 32 квоты на Олимпийские игры-2024 на чемпионате мира по пулевой стрельбе.

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