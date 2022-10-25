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Два гражданина Монголии путешествовали в самолете Korean Air, разбившемся на Филиппинах

CentralAsia (MNG) -  23 октября в 23:07 по местному времени самолет южнокорейской авиакомпании Korean Air A330-330, выполнявший рейс KE631 из Сеула в Себу, совершил аварийную посадку в аэропорту Мактан. Об этом сообщил Yonhap News со ссылкой на представителей авиакомпаний.

Сообщается, что из-за плохих погодных условий две предыдущие попытки посадить самолет оказались неудачными, а при последней — самолет выехал за взлетно-посадочную полосу.

В результате инцидента были повреждены передние шасси и носовая часть самолета. Большинство из 173 человек, включая 162 пассажиров и 11 членов экипажа, получили легкие ушибы.

По национальностям было 64 человека из США, 47 из Кореи, 30 с Филиппин, 5 из Канады, 4 из России, двое из Великобритании, Японии и Монголии, по одному из Бразилии, Финляндии, Нидерландов, Норвегии. и Индии.Пассажиров развозят по близлежащим отелям.

Президент Korean Air У Ги Хон выступил с заявлением, в котором выразил сожаление по поводу случившегося. Он отметил, что компания, которая уделяет первостепенное внимание безопасности полётов, примет все возможные меры для предотвращения повторения подобных происшествий. При министерстве земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи создана комиссия по расследованию причин инцидента с участием независимых экспертов.

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