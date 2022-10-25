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На востоке Германии прошли протесты против энергетической политики властей. Видео

CentralAsia (CA) -  Больше 7 тыс. человек приняли участие в демонстрациях в нескольких городах на востоке Германии, подсчитало агентство DPA по сводкам полиции. Акции прошли в федеральных землях Саксония, Тюрингия, Саксония-Анхальт и других. Люди вышли с протестами против социальной, энергетической и российской политики правительства.

Как передает немецкое агентство, в большинстве случаев акции прошли в спокойной обстановке. Протестные шествия в основном организовали партии «Левые», АдГ, а также правопопулистское движение Pegida.

В Альтенбурге и Гере (Тюрингия) на акции вышли 3 тыс. и 1,3 тыс. человек соответственно. В Котбусе (Бранденбург) в демонстрациях приняли участие около 1 тыс. человек. Также протесты прошли в Магдебурге (1,1 тыс.), Галле (1,1 тыс.), Кверфурте (300) и других населенных пунктах.

Акции протеста в Германии на фоне тяжелой ситуации в энергетике в последнее время участились.

Ранее, 22 октября на митинги в Берлине и ряде других городов вышли около 24 тыс. человек с требованиями предоставить материальную помощь малоимущей категории граждан, которые пострадали от высоких цен на электроэнергию. Сделать это они предлагали при помощи повышения налога для богатых. Также протестующие требовали стабилизировать поставки газа населению.

Поставки российского газа в Европу сократились после начала российских военных действий в Украине. Некоторые европейские страны еще весной отказались оплачивать газ в рублях, другие перестали получать его в результате приостановок и сокращений поставок по «Северному потоку-1» — основному экспортному маршруту в Германию. В конце сентября на обоих «Северных потоках» произошли взрывы.

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