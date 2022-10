На востоке Германии прошли протесты против энергетической политики властей. Видео

CentralAsia (CA) - Больше 7 тыс. человек приняли участие в демонстрациях в нескольких городах на востоке Германии, подсчитало агентство DPA по сводкам полиции. Акции прошли в федеральных землях Саксония, Тюрингия, Саксония-Анхальт и других. Люди вышли с протестами против социальной, энергетической и российской политики правительства.

Как передает немецкое агентство, в большинстве случаев акции прошли в спокойной обстановке. Протестные шествия в основном организовали партии «Левые», АдГ, а также правопопулистское движение Pegida.

В Альтенбурге и Гере (Тюрингия) на акции вышли 3 тыс. и 1,3 тыс. человек соответственно. В Котбусе (Бранденбург) в демонстрациях приняли участие около 1 тыс. человек. Также протесты прошли в Магдебурге (1,1 тыс.), Галле (1,1 тыс.), Кверфурте (300) и других населенных пунктах.

Акции протеста в Германии на фоне тяжелой ситуации в энергетике в последнее время участились.

In Chemnitz, Germany, a large number of local citizens demonstrated in protest. They did not want to starve and freeze to death because of Zelensky and von der Leyen. pic.twitter.com/3F9q3h7YUF