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ООН озвучила число погибших мирных жителей в Украине
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обновило данные о количестве жертв среди мирного населения в Украине. С 24 февраля по 23 октября пострадало 16150 украинских жителей. Среди них 6374 убиты и 9776 ранены. Большинство мирных жителей пострадали из-за применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе тяжелой артиллерии и реактивных снарядов.

Среди погибших: 2488 мужчин, 1700 женщин, 167 девочек, 201 мальчик. Также среди них 34 ребенка и 1784 взрослых, чей пол неизвестен. Среди раненых: 2078 мужчин, 1494 женщин, 204 девочек, 289 мальчик. Пол раненых 242 детей и 5469 взрослых также неизвестен.

В Донбассе — 3 788 убиты, 5111 ранены. На территориях Донбасса, подконтрольных Украине, 3365 убитых и 3 666 раненых. В регионах, которые контролирует армия России — 423 убиты и 1445 ранены.

В ООН отметили, что реальные цифры гораздо выше, а информация из ряда регионов, в том числе где велись интенсивные боевые действия, задерживается. Речь идет о Мариуполе, Изюме, Лисичанске, Попасной, Северодонецке.

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