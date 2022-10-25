Всемирный банк выделит Украине $500 млн под гарантии Великобритании

CentralAsia (CA) - Всемирный банк сообщил о выделении дополнительных $500 млн на помощь Украине для удовлетворения неотложных потребностей, сообщил Reuters. Сумма переведена под гарантии Великобритании. Транш был анонсирован в конце сентября — тогда Всемирный банк сообщал, что выделит Украине $530 млн ($500 млн под гарантии Великобритании и $30 млн — Дании).

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщил, что финансирование пойдет на поддержку основных государственных служб. Он отметил, что на Украине есть проблемы с инфраструктурой в результате боевых действий, что «подвергает опасности украинский народ» в преддверии зимы.

В общей сложности Всемирный банк выделил Украине $13 млрд на экстренное финансирование. Всемирный банк оценивает восстановление Украины в $350 млрд.