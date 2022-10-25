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Гурбангулы Бердымухамедов посетит Южную Корею с официальным визитом 

CentralAsia (TM) -  В ближайшее время планируется официальный визит председателя Халк Маслахаты – верхней палаты туркменского парламента – Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Корея. Об этом говорится в сообщении туркменского МИД о встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея» с премьер-министром Хан Доксу, которая прошла в Сеуле.

В ходе встречи министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обсудил с корейским премьер-министром Хан Доксу перспективы развития связей между Туркменистаном и Республикой Корея в торгово-экономической и инвестиционной областях.

Стороны также рассмотрели возможности расширения в Ашхабаде и в других регионах страны культурно-образовательных и языковых проектов Фонда Института короля Седжонга.

Была проявлена заинтересованность туркменской стороны продолжать сотрудничество по линии образования с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Премьер-министр привлек внимание туркменской стороны к возможностям корейских компаний в реализации энергетических и промышленных проектов. В свою очередь, Мередов подтвердил заинтересованность своей страны в сотрудничестве с Кореей в таких областях, как нефтепереработка, энергетика, химия, космос и транспорт, отмечается в пресс-релизе офиса корейского премьера.

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