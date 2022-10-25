экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В МИД проведен курс по ведению официальных документов на классическом монгольском письме

CentralAsia (MNG) -  В рамках комплексного мероприятия «Дэлхийн Монголчууд-II» - («Монголы мира-II») Совет по национальной языковой политике при Президенте Монголии, Министерство иностранных дел, Главное управление архивов и Национальный институт образовательных исследований совместно организовали обучающий курс по ведению официальных документов по монгольской классической письменностью 21 октября в МИД.

В онлайн-тренинге приняли участие более 1000 государственных служащих и сотрудников дипломатических представительств, работающих за рубежом, и изучили основные требования и стандарты печати документов монгольским классическим письмом, как тестировать, печатать, устанавливать и писать шрифты.

Старомонгольское письмо или классическое монгольское письмо — одна из монгольских письменностей, старейшая собственно монгольская система письма, находящаяся в непрерывном употреблении с начала XIII века до наших дней. Древнейшим из сохранившихся памятников старомонгольского письма является так называемый Чингисов камень, (1224/1225 год).

Исторически использовалось в качестве основного монгольскими народами Монголии, России и Китая. Породило ряд дочерних письменностей, в частности, варианты тодо-бичиг и вагиндра, а также маньчжурское письмо, широко использовавшееся во время правления маньчжурской Цинской династии в Китае.

Направление письма — сверху вниз, столбцы идут слева направо. Многие графемы имеют три варианта начертания в зависимости от положения в слове (начальное, среднее и конечное). В некоторых случаях существуют дополнительные варианты написания (ср. bo c ba или so, ö в обычном написании и в kö), которые употребляются для лучшего сочетания с предыдущим или следующим знаком и придания письму гармонии.

Несмотря на кажущуюся сложность, письмо графически минималистично (буквы состоят из малого количества стандартных элементов, которые по-разному читаются в зависимости от положения в слоге/слове; диакритика не используется по некоторым правилам и на практике), опирается на предположения, что рука пишущего может не отрываться при написании одного слова, и что читатель хорошо владеет монгольским языком.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • 82-летний монгол создал зеленый оазис посреди пустыни Гоби
  • Российские войска наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях, – Генштаб ВС Украины
  • Военком Киева предупредил, что мобилизация в Украине остается необходимостью


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com