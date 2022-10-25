В МИД проведен курс по ведению официальных документов на классическом монгольском письме

CentralAsia (MNG) - В рамках комплексного мероприятия «Дэлхийн Монголчууд-II» - («Монголы мира-II») Совет по национальной языковой политике при Президенте Монголии, Министерство иностранных дел, Главное управление архивов и Национальный институт образовательных исследований совместно организовали обучающий курс по ведению официальных документов по монгольской классической письменностью 21 октября в МИД.

В онлайн-тренинге приняли участие более 1000 государственных служащих и сотрудников дипломатических представительств, работающих за рубежом, и изучили основные требования и стандарты печати документов монгольским классическим письмом, как тестировать, печатать, устанавливать и писать шрифты.

Старомонгольское письмо или классическое монгольское письмо — одна из монгольских письменностей, старейшая собственно монгольская система письма, находящаяся в непрерывном употреблении с начала XIII века до наших дней. Древнейшим из сохранившихся памятников старомонгольского письма является так называемый Чингисов камень, (1224/1225 год).

Исторически использовалось в качестве основного монгольскими народами Монголии, России и Китая. Породило ряд дочерних письменностей, в частности, варианты тодо-бичиг и вагиндра, а также маньчжурское письмо, широко использовавшееся во время правления маньчжурской Цинской династии в Китае.

Направление письма — сверху вниз, столбцы идут слева направо. Многие графемы имеют три варианта начертания в зависимости от положения в слове (начальное, среднее и конечное). В некоторых случаях существуют дополнительные варианты написания (ср. bo c ba или so, ö в обычном написании и в kö), которые употребляются для лучшего сочетания с предыдущим или следующим знаком и придания письму гармонии.

Несмотря на кажущуюся сложность, письмо графически минималистично (буквы состоят из малого количества стандартных элементов, которые по-разному читаются в зависимости от положения в слоге/слове; диакритика не используется по некоторым правилам и на практике), опирается на предположения, что рука пишущего может не отрываться при написании одного слова, и что читатель хорошо владеет монгольским языком.

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