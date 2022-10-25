В Казахстане празднуют День Республики через 13 лет после отмены

CentralAsia (KZ) - День Республики через 13 лет после отмены вновь празднуют в Казахстане. В Астане и других крупных городах Казахстана во вторник пройдут различные торжественные и развлекательные мероприятия, а вечером в столице запланирован праздничный фейерверк.

25 октября 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Казахской ССР, а 18 октября 1995 года 25 октября был объявлен Днем Республики в качестве национального праздника. 13 декабря 2001 года День Республики обрел уже статус государственного праздника, однако 22 октября 2009 года Нурсултан Назарбаев, занимавший на тот момент пост президента Казахстана, отменил праздник.

16 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вновь отмечать 25 октября День Республики как национальный праздник, а 16 декабря – отмечать как день памяти наших национальных героев. 29 сентября Токаев подписал закон, возвращающий Дню Республики официальный статус праздника.

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