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Документальный фильм об истории и обычаях Узбекистана был представлен в Париже
Предыстория: В Лувре пройдет масштабная выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Фонд культуры и искусства Узбекистана 24 октября представил в Париже новый документальный фильм «Узбекистан: путешествие вне времени по Центральный Азии». Он был создан совместно с французской кинокомпанией Les Poissons Volants, телеканалом ARTE и музеем Лувр. Об этом сообщила заместитель председателя Фонда масс-медиа, старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.

«Работа режиссера Живко Даракчиева и сценариста Ива Нилли погружает зрителей в истории, обычаи и тайны невероятных мест и знакомит с богатой культурой Узбекистана. Этот фильм, как завораживающий калейдоскоп прошлого и настоящего, открывает нам новую перспективу», — рассказывает Мирзиёева.

Премьера фильма приурочена к открытию масштабной выставки "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей", которая пройдет в Лувре с 24 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года.

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