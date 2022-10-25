Президент Германии впервые с начала военных действий прибыл в Украину

Франк-Вальтер Штайнмайер

CentralAsia (CA) - Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня, 25 октября, утром прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает телеканал NTV. Это его первая поездка в Украину с начала российской военной операции. Ожидается, что Штайнмайер встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Франк-Вальтер Штайнмайер отправился в Украину ночным поездом и утром прибыл в Киев

Как отмечает журнал Focus, немецкий президент приехал в Украину с третьей попытки. Изначально его визит был назначен на 12 апреля, однако в тот же день его отменили по инициативе Украины. По словам Франка-Вальтера Штайнмайера, в Киеве сочли визит нежелательным. Он потребовал у Зеленского объяснений. Второй раз визит планировался 20 октября, но был отменен по соображениям безопасности на фоне усилившихся обстрелов со стороны России.

В тот же день президенты Германии и Украины провели телефонный разговор. Штайнмайер пообещал помочь Украине восстановить инфраструктуру. В октябре Германия передала Киеву очередную партию военной помощи, в которую, в частности, вошли патроны и зимнее обмундирование. Кроме того, канцлер ФРГ анонсировал скорую передачу Украине еще трех ЗРК IRIS-T.