Наибольшее количество граждан Китая владеет 2230 объектами недвижимости в Монголии, за ними следуют россияне

CentralAsia (MNG) - Иностранцы могут владеть недвижимым имуществом, кроме земли в Монголии. Для этого в областные и районные регистрационные отделы будет подана заявка на право собственности на недвижимость.

Согласно статистике за 2020-2022 годы, больше всего недвижимости в Монголии принадлежит гражданам США, России, Китая, Южной Кореи и Японии. Среди них граждане Китая купили больше всего, 2230 объектов недвижимости в этом году. Это 42 процента всех иностранцев, владевших недвижимостью в Монголии в те годы.

С другой стороны, граждане России купили 448 объектов недвижимости, южнокорейцы — 386, граждане Японии — 260 и граждане США — 169, то есть они уступают только Китаю.

В этом году 3 852 гражданина около 20 зарубежных стран владели 5 294 объектами недвижимости в Монголии.

Собственник любого имущества имеет право распоряжаться им по своему усмотрению. Процесс оформления правовой защиты распространяется на все типы собственников недвижимости. Другими словами, независимо от того, являются ли они монгольскими или иностранными гражданами или юридическими лицами, они имеют одинаковые права.

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