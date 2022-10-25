Украина оценивает необходимую ей помощь до $5 млрд в месяц и ждет от ЕС $2 млрд, от ФРГ — $500 млн

CentralAsia (CA) - Украине необходимо $4–5 млрд бюджетной помощи в месяц, сообщил советник президента Украины по вопросам экономики Александр Роднянский. Киев ожидает, что $2 млрд будет давать Евросоюз, из них $500 млн — Германия, пишет Welt.

«Нам нужно от $4 до $5 млрд для нашего бюджета каждый месяц. Мы думаем, что Германия в 2023 году может давать примерно по $500 млн. От ЕС в целом мы ожидаем около $2 млрд ежемесячно»,— сказал Роднянский журналистам медиагруппе Funke. Он отметил, что «государство должно функционировать, пенсии должны выплачиваться». Советник президента выразил надежду на экстренную помощь Украине в поставках мобильных генераторов и электростанций.

В Берлине сегодня, 25 октября, пройдет конференция по вопросам восстановления Украины. В преддверии мероприятия канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовали статью о необходимости разработки «плана Маршалла» для Украины. Они отметили, что Всемирный банк оценивает ущерб страны от боевых действий в €350 млрд и что в одиночку никто не сможет справиться с такими расходами.