Россияне «в благодарность за гостеприимство» провели субботник на юге Казахстана. Фото

CentralAsia (KZ) - В Шымкенте (город на юге Казахстана) приезжие россияне организовали субботник, пожелав таким образом поблагодарить горожан за гостеприимство, пишет Otyrar.kz.

В канун Дня Республики, бежавшие от мобилизации россияне или же те, кто оказался здесь по другим причинам, а это всего около 40 человек, взяли в руки метлы, грабли, лопаты и организовали массовый субботник в Дендропарке, говорится в сообщении.

В акции, в основном, участвовали мужчины в возрасте 25-35 лет. Впрочем, среди участников были замечены и женщины, и даже маленький ребенок. Они очистили парк от мусора и опавшей листвы.

Как пишет elitar.kz, десятки пакетов с мусором, листвой, и прочими отходами были собраны за несколько часов. Слова благодарности выразили и сотрудники Дендропарка. Они ежедневно убирают территорию, но из-за большого потока посетителей не всегда удается сделать это в срок.

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Россияне начали массово приезжать в Казахстан после того, как президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. По данным Министерства цифрового развития РК, всего за две недели с этого момента в Казахстан приехали свыше 200 тыс. граждан РФ. Из них 148 тыс. выехали из страны. К середине октября поток въезжающих в республику россиян снизился, и, как заявили в МВД республики, вернулся к показателям до объявления мобилизации.

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