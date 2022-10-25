В Узбекистане обнаружили остатки постройки XI-XII и VII-VIII веков. Фото

CentralAsia (UZ) - В монументе Канка в Узбекистане обнаружили остатки постройки XI-XII и VII-VIII веков. Об этом сообщает пресс-служба академии наук Узбекистана.

В частности, был открыт большой зал длиной 12 метров и шириной 6,30 метра, датируемый XI-XII веками, а входная часть этого зала была вымощена кирпичом. То, что боковые стены зала имеют ширину 1,30 м, свидетельствует о его величественной структуре.

В юго-западном углу зала было устроено специальное место, боковые стены которого также были обложены жженым кирпичом, а то, что оно было обожжено сильным огнем, указывает на то, что здесь было и деревянное крыльцо. В этом же месте также были найдены крупные обгоревшие деревянные фрагменты, упавшие с крыши в результате пожара, и при их внимательном изучении было отмечено, что их наземные части украшены резными узорами.

При раскопках под средневековыми слоями этого зала также были обнаружены остатки еще одного более древнего крупного сооружения, относящегося к раннему средневековью. Тот факт, что сооружение расположено с восточной стороны храма раннего средневековья памятника Канка, позволяет сделать вывод о том, что остатки этого крупного сооружения могут иметь непосредственное отношение к храму.

Монумент Канка - это археологический памятник, руины одного из самых древних городских центров Ташкентского оазиса. Городище Канка – первая столица Ташкентского оазиса, один из крупнейших городских центров Трансоксании времён эпохи античности и средневековья. Город существовал с III в. до н. э. по XIII в. н. э.

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