В Лувре будет представлен один из древнейших Коранов мира. Фото

CentralAsia (UZ) - В ноябре этого года в Париже откроются две выставки, посвящённые древней культуре и традициям Узбекистана. Одна из них - «Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» - пройдёт в Лувре с 24 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года, сообщает МИД Узбекистана.

Выставка расскажет об истории Великого шёлкового пути, который проходил через южную часть нынешнего Узбекистана. На ней будут представлены предметы монументального и станкового искусства, настенные росписи, резные детали дворцов, предметы декоративно-прикладного искусства. Всего посетители смогут ознакомиться с 168 музейными экспонатами: 137 предметов из 13 музеев Узбекистана, охватывающие период с V–VI веков до нашей эры до эпохи правления Тимуридов, и 31 — из ведущих музеев мира, таких как Британский музей, Британская библиотека, Музей Виктории и Альберта в Лондоне; Кабинет медалей, Национальная библиотека Франции, Музей Гиме, Лувр, Университетская библиотека языков и цивилизаций в Париже, а также из музея Кливленда (США) и Фонда Галуста Гюльбенкяна (Лиссабон).

Одним из наиболее уникальных экспонатов выставки станет рукописный Катталангарский Коран VIII века. Этот манускрипт Священной Книги является в исламском мире одним из древнейших. Катталангарский Коран имеет колоссальное религиозное значение для ислама и мусульман и относится к тем ценностям, которые составляют культурное и историческое наследие всего человечества.

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Долгое время он хранился в мечети Лангар-ота в Кашкадарьинской области Узбекистана. В исламском мире он считается одной из старейших рукописей Мусхафа.

К восстановлению этого уникального документы были привлечены такие структуры, как Национальная библиотека Узбекистана им. А. Навои, Фонд развития и культуры Узбекистана, Управление мусульман Узбекистана. Процесс реставрации был очень сложным, тяжёлым и трудным. Работы были выполнены реставраторами всемирно известного музея Лувр Аксель Делё и Аурелией Стрети.

Как отметили в Управлении мусульман Узбекистана, в мире существует лишь один экземпляр Катталангарского Корана.

На выставке будут представлены две страницы из Корана, и посетители смогут увидеть его уникальную каллиграфию и миниатюры.

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На второй выставке «Дорога в Самарканд, цвета и великолепие Узбекистана», которая пройдёт в Институте арабского мира, будут представлены более 300 экспонатов из 9 музеев Узбекистана. Коллекция включает в себя предметы текстиля, одежду, обувь, головные уборы, ювелирные украшения конца XIX — середины XX века, золотошвейные чапаны эпохи Бухарского эмирата, а также картины Туркестанского авангарда из коллекций государственных музеев Узбекистана.

Подготовительная работа к выставкам проводилась на протяжении последних трёх лет