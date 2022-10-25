В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
- Азия и мир, общество
- 13:42, 25 октября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Пользователи мессенджера WhatsApp 25 октября сообщили о сбое в его работе, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Пользователи жалуются на неполадки при отправке сообщений: например, не появляются две галочки при их доставке, и они не становятся голубыми при прочтении сообщения адресатом. Проблемы наблюдаются как в мобильном приложении, так и веб-версии. Также возникают проблемы непосредственно с подключением к сервису.
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