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В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Пользователи мессенджера WhatsApp 25 октября сообщили о сбое в его работе, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.

Пользователи жалуются на неполадки при отправке сообщений: например, не появляются две галочки при их доставке, и они не становятся голубыми при прочтении сообщения адресатом. Проблемы наблюдаются как в мобильном приложении, так и веб-версии. Также возникают проблемы непосредственно с подключением к сервису.

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