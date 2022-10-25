25 октября произойдет солнечное затмение

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - 25 октября жители Земли смогут стать свидетелями одного из интереснейших астрономических явлений – солнечного затмения, передает Еarth Sky.

В этот день окажутся на пути полутени Луны большая часть Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и северо-востока Африки.

Данное затмение является частным, и при полной фазе затмения поверхность Солнца будет закрыта на 82%. Частное солнечное затмение — это когда Луна закрывает собой только часть солнечного диска, при этом центры Луны и Солнца не совпадают. Общая продолжительность солнечного затмения составит более 4 часов.

Данное затмение повторяет через сарос частное солнечное затмение 14 октября 2004 года. Следующее затмение данного сароса произойдёт 4 ноября 2040 года.

Солнечное затмение можно наблюдать, используя специальные солнцезащитные очки, темное плоское стекло или сварочную маску. Один из самых безопасных и удобных способов наблюдать за солнечным затмением — сделать небольшую прорезь в куске картона и спроецировать солнечный свет через прорезь на второй кусок картона (экран).

Ни в коем случае при затмении нельзя смотреть на Солнце в бинокль или телескоп. Это может повредить глаза. Перед использованием оптических устройств необходимо установить на них специальные солнечные фильтры.