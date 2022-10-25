Войска РФ наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях и готовят оборонительные позиции на Херсонщине, – Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Российские войска нанесли 15 ударов ракетами по территории Украины за сутки, ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, минируя береговую линию. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 25 октября.

Войска РФ пытаются удержать временно захваченные территории, улучшить тактическое положение, сосредоточивают усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки Силы обороны Украины отбили атаки российских войск в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское, Иванград, Клищеевка, Спорное, Соледар, Марьинка и Невельское Донецкой области.

Российские войска обстреливают позиции украинских войск вдоль линии соприкосновения и ведут воздушную разведку.

Всего за предыдущие сутки войска РФ нанесли 3 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Российским ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Угледар и Нескучное Донецкой области, Новая Каменка Херсонской области и Николаев.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры нашего государства с территории республики Беларусь, включая задействование ударных БпЛА иранского производства.

На других направлениях войска РФ осуществляли обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Рожковичи, Сосновка и Большая Писаревка Сумской области.

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Каменка, Красное, Старица, Стрелечья, Хатнее и Чугуновка Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Невское и Стельмаховка Луганской области, Берестовое, Заречное, Терны, Торское и Ямполовка в Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Иванград, Курдюмовка, Майорск, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное, Новоселка, Павловка Донецкой области и Зеленый Гай, Новоандреевка, Ольговское, Степное, Красное и Щербаки Запорожской области.

На Южнобугском направлении подверглись огневому поражению районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Белогорка, Давыдов Брод, Мирное, Сухой Ставок и Терновые Поды.

По имеющейся информации, российские войска обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Так, в районе населенного пункта Горностаевка, инженерно-саперные подразделения российских войск проводят минирование береговой линии, оставляя небольшие проходы для потенциального отступления своих войск с правого берега, сообщает ВСУ.

По уточненной информации, за последние дни подтверждено уничтожение пяти единиц вооружения и военной техники и до 110 военнослужащих российских войск в Запорожской и Херсонской областях.

Авиация Сил обороны Украины, в течение минувших суток, нанесла более 30 ударов. Подтверждено поражение 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники войск РФ, 5 складов боеприпасов и позиций 9 зенитных ракетных комплексов российских войск. На разных направлениях украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 3 вертолета Ка-52 «Аллигатор», бомбардировщик Су-24М, 2 БпЛА «Орлан-10» и БпЛА Shahed-131 войск РФ.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию «Зоопарк» и 2 других важных объекта войск РФ.