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Мессенджер WhatsApp возобновляет работу
Предыстория: В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

CentralAsia (CA) -  Днем 25 октября пользователи мессенджера WhatsApp начали сообщать о масштабном сбое в работе приложения. В нескольких странах отмечались трудности с отправкой сообщений. В настоящий момент работа мессенджера восстанавливается.

Компания Meta Platforms сообщила Reuters, что знает о проблемах, которые возникли у пользователей и работает над тем, чтобы их устранить.

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