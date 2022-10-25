Мессенджер WhatsApp возобновляет работу

CentralAsia (CA) - Днем 25 октября пользователи мессенджера WhatsApp начали сообщать о масштабном сбое в работе приложения. В нескольких странах отмечались трудности с отправкой сообщений. В настоящий момент работа мессенджера восстанавливается.

Компания Meta Platforms сообщила Reuters, что знает о проблемах, которые возникли у пользователей и работает над тем, чтобы их устранить.