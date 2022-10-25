В Туркменистане провели военно-полевые учения

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана, верховный главнокомандующий Вооруженными силами страны Сердар Бердымухамедов провел смотр военно-полевых учений, сообщает TDH.

Учения развернулись на территории Морского учебно-тренировочного центра, расположенного в Балканской области. Согласно плану части Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, войск ПВО и Военно-морских сил, а также группы спецназа Türkmen edermen отработали оперативное развертывание военного командования и координацию всех подразделений и инсценировали боестолкновения в городских условиях.

В учениях были задействованы самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты современной модификации, а также корветы и ракетные суда, в частности тяжеловооруженный корвет Deňizhan, запустивший сверхточные торпеды, а также ударные ракетоносцы Edermen и Gaýratly, успешно ликвидировавшие условные цели в акватории.

По итогам военных маневров Сердар Бердымухамедов ознакомился с различными видами боевой техники, отметив важность комплексной работы по подготовке высококвалифицированных кадров, модернизации материально-технической базы и внедрение передовых разработок и цифровых систем для обеспечения государственной безопасности и территориальной целостности.

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