В пресс-службе президента Узбекистана прокомментировали взрыв на складе Минобороны страны

Шерзод Асадов

CentralAsia (UZ) - Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов прокомментировал взрыв, произошедший на складе Минобороны в Сырдарье.

По его данным, о таких техногенных событиях президента информируют немедленно.

«В тот же день после того, как информация была передана нашему президенту, на место происшествия президентом была направлена рабочая группа во главе с председателем Совета безопасности Виктором Махмудовым. Туда выехала рабочая группа и провела анализ повреждений, кроме того, для оперативного устранения повреждений была сформирована специальная комиссия под руководством первого заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова и хокима области, в первую очередь направленная на проведение работ по вопросам восстановления разбитых окон представителей малого и среднего бизнеса.

В результате активных усилий в Сырдарью за последние сутки доставлено более 10 тыс. квадратных метров стекол, отремонтированы практически все крыши жителей и представителей бизнеса. Что касается раненых, то по последней информации пострадали 17 человек, сейчас в больницах остаются 7 человек, все они военные. Среди горожан все наши соотечественники, обратившиеся за той или иной медицинской помощью, вовремя получили помощь и были отправлены домой», – рассказал он в ходе брифинга.

Асадов подчеркнул, что это был одиночный взрыв, он не вызвал детонации.

«Этот склад был построен в 40-х годах 20 века, и по техрегламенту до этого здесь хранилось большое количество оружия. Но после 2016 года по распоряжению президента все склады реконструируются. Вокруг них строятся небольшие по мировым стандартам склады, в которых хранится небольшое количество оружия. На всех объектах ведутся инженерные работы на основе требований, установленных в соответствии с мировыми стандартами. В результате даже в случае взрыва максимально предотвращается разлет опасных предметов», – отметил он.

По словам пресс-секретаря, ситуация находится под контролем президента.

«Основные повреждения были нанесены крышам и окнам близлежащих зданий. То есть, даже если здания были частично повреждены взрывной волной, разброс различных предметов был предотвращен. Инцидент в настоящее время расследуется, детали будут обнародованы после учета всех факторов. Ситуация находится на контроле президента», – заключил Шерзод Асадов.

Напомним, 22 октября в 04:55 на складе Минобороны Узбекистана в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв. В Минздраве сообщили, что в результате инцидента пострадали 16 человек.

По расчетам выявлено, что вред был нанесен крышам, окнам и дверям 3 742 жилых и нежилых помещений.