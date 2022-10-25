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Украина сообщила об обмене телами с Россией
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Минреинтеграции Украины сообщило о возвращении 25 тел украинских военнослужащих. В операции участвовал уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко. Сколько тел было передано России, не сообщается. Российская сторона пока не сообщала об обмене. Где происходил обмен, также не сообщается.

«Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула еще 25 своих героев»,— говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

При обмене погибшими 11 октября Украина вернула 62 тела военнослужащих. Число переданных России погибших не называлось.

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