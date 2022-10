ISW: Украинские войска освободили несколько населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 24 на 25 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, генштаб Украины подтвердил, что украинские силы освободили Кармазиновку, Мясожаровку и Невское в Луганской области и Новосадово в Донецкой области.

По его данным:

Российские силы, вероятно, готовятся к обороне города Херсон и не полностью выводятся из верхней части Херсонской области, несмотря на ранее подтвержденные сообщения о выводе некоторых российских подразделений из верхней части Херсонской области.

Также украинские силы продолжают кампанию по перехвату в центральной и северной части Херсонской области.

Украинские силы продолжают наносить удары по скоплениям российских войск у линии фронта в Запорожской области 23–24 октября, а 22 октября нанесли удар по скоплению российских войск и техники в районе Энергодара.

Украинский Генштаб сообщил, что 24 октября украинские войска отразили атаки российских войск на севере Харьковской области вдоль границы Харьковско-Белгородской области в районе Землянок и Чугуновки.