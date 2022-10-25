Король Карл III принял отставку Лиз Трасс

CentralAsia (CA) - Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс в Букингемском дворце. Об этом пишет Sky News.

Новым главой британского правительства станет Риши Сунак. В последней речи на посту премьера, которую Трасс произнесла прежде, чем отправиться на аудиенцию к королю, она призвала преемника продолжать помощь Украине.

«Мы должны быть способны переигрывать автократические режимы, где власть сосредоточена в руках небольшого круга лиц. Сейчас более, чем когда-либо, мы должны помогать Украине»,— сказала уходящий премьер. Она также отметила особенную важность укрепления обороноспособности Великобритании.

По словам Трасс, руководить такой великой страной, как Великобритания, было для нее честью. Она пожелала Риши Сунаку успехов и выразила уверенность, что ее страну ожидает светлое будущее. «Наша страна продолжает бороться со штормом. Но я верю в Великобританию. Я верю в британский народ. И я знаю, что светлые дни впереди»,— сказала она.

Лиз Трасс была премьер-министром Великобритании 45 дней. Она объявила об отставке 20 октября из-за недовольства ее политикой избирателями и правительством. План Трасс по экономическому развитию привел к обвалу рынков и фунта. На ее место выдвинулся бывший министр финансов Риши Сунак. Экс-премьер Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру.