Зеленский заявил, что Киев не получил «ни цента» на восстановление страны

CentralAsia (CA) - Украина пока не получила «ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления страны на общую сумму $17 млрд, заявил президент Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине, его слова приводит Reuters.

«Мы пока не получили ни одного цента на реализацию Fast Recovery, и я прошу вас приблизить необходимые решения, чтобы сделать процесс привлечения партнеров к нашему восстановлению быстрее»,— сказал Зеленский.

Он также сообщил, что в результате ракетных ударов было разрушено более трети энергетического сектора страны.

«Россия уничтожает все, чтобы нам было тяжелее пережить зиму», — отметил он.

Владимир Зеленский обратился к лидерам Евросоюза с просьбой покрыть дефицит бюджета в размере $38 млрд в 2023 году.

«На этой же конференции нам нужно принять решение о помощи для покрытия дефицита бюджета в следующем году для Украины»,— сказал Зеленский. «Это очень значительная сумма денег, дефицит в размере $38 млрд»,— добавил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц на открытии конференции сказал, что она посвящена созданию «плана Маршала XXI века». «Приверженность Украине как члену ЕС является одним из самых важных геополитических решений нашего времени», — отметил Шольц. По его словам, история Германии показала, что даже после разрушительной войны можно восстановиться, и он призвал планировать будущее Украины «как процветающего и демократического члена Европейского союза и экспортера зеленой энергии и высокотехнологичных товаров». Канцлер заверил, что Украину будут поддерживать «столько, сколько нужно».