CentralAsia (UZ) - Узбекистан будет закупать электроэнергию у Туркменистана. Об этом сообщает UzDaily со ссылкой на пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова.

Асадов сообщил, что во время недавнего официального визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Ашхабад страны договорились сотрудничать в сфере энергетики. По его словам, Узбекистан будет закупать в Туркменистане 4 млрд. квт-ч электроэнергии.

В ходе официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан было подписано более 10 документов по различным направлениям сотрудничества.