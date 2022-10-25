Король Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании

CentralAsia (CA) - Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака новым премьер-министром. Ему поручено сформировать новое правительство, передает Sky News. Ранее король официально принял отставку Лиз Трасс.

В понедельник Сунак был избран главой Консервативной партии Великобритании. Он стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост, после того как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру.

«Риши Сунак официально стал премьер-министром после аудиенции у короля (Карла III) в Букингемском дворце», - говорится в сообщении.

После встречи с королем новый премьер вернется в Лондон и выступит возле офиса на Даунинг-стрит.

Сунак стал первым премьером, который был назначен королем Карлом III, и уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового «плана поддержки» экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер государственного долга.