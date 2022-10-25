Евросоюз выделил Украине 400 электрогенераторов для восстановления электроснабжения

CentralAsia (CA) - ЕС работает над восстановлением энергетической инфраструктуры Украины — в частности, союз поставил 400 электрогенераторов и собирается выделить €1 млрд. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на международной донорской конференции по восстановлению Украины.

«Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре, в особенности энергетической. Поэтому мы работаем с Украиной, чтобы восстановить ее инфраструктуру, выделив €1 млрд срочной помощи. Мы также предоставили 400 электрогенераторов, и это не все»,— заявила председатель ЕК.

Ранее на конференции Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС не должен позволить России разрушать энергетическую инфраструктуру Украины.

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с 10 октября. По данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, на 21 октября российская армия повредила почти 40% энергетической инфраструктуры страны, из-за этого Украина потеряла 4 тыс. МВт мощностей.