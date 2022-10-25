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В Польше хотят ужесточить закон о пребывании украинских беженцев
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Украинские беженцы, приехавшие в Польшу после начала российской военной операции, должны будут получить национальный идентификационный номер PESEL, для них ограничат доступ к ежемесячному пособию на ребенка, также их обяжут покрывать часть расходов на проживание. Об этом сообщает польская газета Dziennik Gazeta Prawna. Таким образом правительство страны предложило скорректировать специальный закон о помощи гражданам Украины.

Как пишет издание, по новым правилам власти также получат право запрашивать у пограничной службы данные о пересечении беженцами границы (в том числе повторного, чтобы исключить случаи «несанкционированного сбора льгот»). Кроме того, воеводы получат более широкий доступ к данным из личных дел несовершеннолетних.

Вместе с тем по новым правилам власти намерены обеспечить непрерывное предоставление беженцам денежного пособия и горячего питания, возможность посещения негосударственных начальных школ и школ искусств для детей, а также расширить перечень работ, на которых могут быть заняты проживающие в Польше украинцы.

С мая польские власти фиксировали «тренд на польско-украинской границе — больше выезжают, чем приезжают». Власти Польши с 1 июля прекратили выплату пособия беженцам с Украины на питание и жилье в размере 40 злотых. Представитель правительства по делам беженцев Павел Боссернакер говорил, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться к местным условиям.

В конце сентября в Варшаве прошла акция против «украинизации Польши», на которой собрались более 100 человек.

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