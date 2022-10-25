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В Узбекистане снижается количество браков

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в сентябре зарегистрировали 31 537 браков, сообщает пресс-служба Госкомстата страны.

Выяснилось, что этот показатель снизился на 211 по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

Количество зарегистрированных браков в разрезе регионов составило:

  • Ферганская область – 3681;
  • Самаркандская область – 3650;
  • Кашкадарьинская область – 3511;
  • Наманганская область – 3126;
  • Андижанская область – 2889;
  • Сурхандарьинская область – 2683;
  • Ташкентская область – 2525;
  • Ташкент – 2471;
  • Джизакская область – 1562;
  • Бухарская область – 1371;
  • Каракалпакстан – 1207;
  • Хорезмская область – 1061;
  • Навоийская область – 969;
  • Сырдарьинская область – 831.
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