В Узбекистане снижается количество браков

- Узбекистан, общество
- 17:22, 25 октября 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в сентябре зарегистрировали 31 537 браков, сообщает пресс-служба Госкомстата страны.
Выяснилось, что этот показатель снизился на 211 по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
Количество зарегистрированных браков в разрезе регионов составило:
- Ферганская область – 3681;
- Самаркандская область – 3650;
- Кашкадарьинская область – 3511;
- Наманганская область – 3126;
- Андижанская область – 2889;
- Сурхандарьинская область – 2683;
- Ташкентская область – 2525;
- Ташкент – 2471;
- Джизакская область – 1562;
- Бухарская область – 1371;
- Каракалпакстан – 1207;
- Хорезмская область – 1061;
- Навоийская область – 969;
- Сырдарьинская область – 831.
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