В Узбекистане снижается количество браков

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в сентябре зарегистрировали 31 537 браков, сообщает пресс-служба Госкомстата страны.

Выяснилось, что этот показатель снизился на 211 по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

Количество зарегистрированных браков в разрезе регионов составило:

Ферганская область – 3681;

Самаркандская область – 3650;

Кашкадарьинская область – 3511;

Наманганская область – 3126;

Андижанская область – 2889;

Сурхандарьинская область – 2683;

Ташкентская область – 2525;

Ташкент – 2471;

Джизакская область – 1562;

Бухарская область – 1371;

Каракалпакстан – 1207;

Хорезмская область – 1061;

Навоийская область – 969;

Сырдарьинская область – 831.