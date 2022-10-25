Глава ЕК признала, что цель Евросоюза — конфисковать российские активы

CentralAsia (CA) - Евросоюз (ЕС) ставит своей целью не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она признала, что сделать это будет не так просто, так как необходимо подготовить юридическую базу, передает Associated Press.

Глава ЕК подняла эту тему на проходящей в Берлине конференции доноров международной помощи для Украины. Госпожа фон дер Ляйен подчеркнула, что требуется создать «безупречные законные основания», чтобы суметь конфисковать активы РФ.

«Наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения. Мы защищаем верховенство закона, но это значит, что мы должны следовать верховенству закона, поэтому нам предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания (для конфискации)»,— сказала она.

По состоянию на 14 октября страны ЕС заморозили уже €17,4 млрд активов российского бизнеса. 21 октября Европейский совет поручил ЕК, ответственной за подготовку законов, подготовить варианты, как можно передать замороженные российские активы на восстановление Украины.