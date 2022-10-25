Минобороны России заявило о двух попытках наступления Украины за сутки

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CentralAsia (CA) - Украинская армия за сутки к 25 октября атаковала позиции российских военных на двух направлениях, на севере, на Купянском направлении, и на юге — на Николаево-Криворожском, сообщило Минобороны России.

«На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Огнем российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции», — говорится в сообщении ведомства. По данным российской стороны, убиты более 30 украинских военнослужащих, уничтожен танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Николаево-Криворожском направлении атаку вели две ротно-тактические группы в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. «Все атаки отражены. В результате огневого поражения российских войск за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей», — сообщило Минобороны.