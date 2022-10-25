Китай введет новые налоги на электронные сигареты

Электронные сигареты

CentralAsia (CA) - Министерство финансов Китая с 1 ноября начнет облагать электронные сигареты новыми налогами, сообщает Reuters. Так, производство и импорт электронных сигарет будут облагаться налогом 36%, а оптовые продажи — 11%.

Правительство Китая регулярно вводит ограничения для производителей электронных сигарет, защищая интересы China Tobacco, государственной табачной компании, подконтрольной Управлению государственной табачной монополии. Именно управление устанавливает правила работы компаний на рынке табака и электронных сигарет. Так, в 2021 году оно потребовало, чтобы производители электронных сигарет получали у него лицензию, разрешающую реализацию их продуктов в Китае. А с 1 октября в стране запрещена продажа электронных сигарет с любыми ароматическими добавками, кроме вкуса табака.