Horse Power: 10 миллионов евро на проект, в котором терракотовые воины встречаются с древним монгольским государством

CentralAsia (MNG) - Высокопрестижный грант Европейского исследовательского совета Synergy в размере 10,4 млн евро был присужден международной группе исследователей во главе с профессором Оксфордской школы археологии Крисом Госденом для изучения отношений между оседлыми и кочевыми народами, чьи цивилизации пересекли тысячи миль Евразии. с 2000 г. до н.э.

Это один из 29 грантов Synergy, присужденных сегодня Европейским исследовательским советом из 360 заявок. Общая сумма присуждения составляет 295 миллионов евро.

Два крупных государства: хунну в Монголии и цинь в Китае господствовали в регионе от европейских степей до равнин Китая. Хунну возникли в 209 г. до н.э. и установили модель мобильных конных государств вплоть до подъема монголов 1400 лет спустя. Цинь захватила Китай в 221 г. до н.э., предоставив модель бюрократического китайского государства до наших дней. Оба развивались благодаря местным историческим силам, а также во взаимодействии друг с другом, взаимодействие, которое заложило основу для Шелкового пути.

Профессор Госден говорит: «Древнее китайское государство создало одни из самых впечатляющих памятников в мире, одним из самых выдающихся из которых является Мавзолей Первого Императора с его терракотовыми воинами. Конные государства степей заложили основу Шелкового пути, соединившего всю Евразию. Проект Horse Power будет использовать новейшие научные методы вместе с критическим мышлением социальных наук, чтобы понять взаимодействие Китая и степи через обмен лошадей на металлы. Мы надеемся на тесное сотрудничество с коллегами из Китая, Монголии и других стран Европы».

Основная гипотеза Horse Power состоит в том, что лошади двинулись на юг в Китай из Степи, а китайские металлы - на север. И государства хунну, и цинь тщательно организовали человеческую власть, но человеческая власть в конечном итоге опиралась на легитимность, обеспечиваемую духовными силами, что китайцы называют Мандатом Неба.

Ранние погребальные комплексы, известные как хиригсууры, содержали центральное человеческое захоронение, окруженное до тысячи курганов-спутников, в каждом из которых находилась одна лошадь, обычно только голова и копыта.В Китае знаменитые терракотовые воины были не образцовой армией, а армией мертвых для защиты Первого императора от нападения, и император также был обеспечен полной администрацией, конюшнями, женами, артистами и музыкантами. Быть мертвым для Цинь означало существовать и действовать в другом царстве, а действия мертвых помогали обеспечить благополучие живых.

Директор Людовик Орландо из Центра антропобиологии и геномики Тулузы французского CNRS добавляет: «Я особенно взволнован секвенированием ДНК лошадей, которые способствовали созданию первой в истории степной империи и первой китайской императорской династии. Это не только раскроет те биологические черты, которые были необходимы для формирования больших стад и выращивания кавалерии, но также и истоки и основные потоки обмена животными в регионе».

Жуйлян Лю из Британского музея добавляет: «Horse Power предоставит ряд жизненно важных научных данных, которые изменят наше понимание того, как крупномасштабные организации, такие как государство, постепенно возникали в различных географических контекстах в истории человечества, в частности, подъем хунну в северной степи и цинь на южных равнинах».

В рамках шестилетнего проекта команда раскопает как хиригсууры, так и мавзолей Первого императора. Исследование выйдет за языковые границы (китайский, монгольский, английский) в духе совместного производства и будет междисциплинарным, используя методы из науки и социальных наук.

Урсула Бросседер из Боннского университета говорит: «Вместе с нашими партнерами, Государственным университетом Монголии и Музеем мавзолея Первого императора, мы будем работать над наращиванием потенциала и рады работать, невзирая на культурные и языковые границы (китайский, монгольский, английский) в духе совместного производства».

Horse Power также будет включать в себя инновационную программу общественного взаимодействия и информационно-просветительской работы, вовлекающей сообщества за пределами академических кругов в фотографии, искусство и обсуждения через блоги и веб-сайты, в частности, с целью показать, что большие исторические и культурные вопросы могут быть решены только синергетическими способами, командой. с различным культурным и интеллектуальным прошлым.В него также войдут выставки в монгольских, китайских и британских музеях.

На этот первый конкурс грантов ERC Synergy в рамках программы ЕС Horizon Europe было подано почти 360 предложений. Финансирование на общую сумму 295 миллионов евро было направлено на 29 победивших проектов с участием 105 главных исследователей, которые будут проводить свои исследования в университетах и исследовательских центрах в 19 странах Европы и за ее пределами. Шестнадцать основных исследователей будут базироваться в США, Австралии, Великобритании или Швейцарии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения