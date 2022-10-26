Экономическая устойчивость Монголии в решающей степени зависит от действий парламента, — МВФ

CentralAsia (MNG) - Опубликовано заключительное заявление персонала миссии 2022 года по Статье IV МВФ о Монголии.

В Заключительном заявлении описываются предварительные выводы сотрудников МВФ по завершении официального визита персонала (или «миссии»), в большинстве случаев в страну-члена. Миссии осуществляются в рамках регулярных (обычно ежегодных) консультаций в соответствии со статьей IV Статей соглашения МВФ, в контексте запроса на использование ресурсов МВФ (займ у МВФ), в рамках обсуждения программ, контролируемых персоналом, или в качестве часть других сотрудников мониторинга экономического развития.

Власти дали согласие на публикацию этого заявления. Мнения, выраженные в настоящем заявлении, принадлежат персоналу МВФ и не обязательно отражают точку зрения Исполнительного совета МВФ. На основе предварительных выводов этой миссии сотрудники подготовят отчет, который после утверждения руководством будет представлен Исполнительному совету МВФ для обсуждения и принятия решения.

Вашингтон, округ Колумбия: Срочно необходима более сильная корректировка политики для устранения растущих внутренних и внешних диспропорций Монголии. Это влечет за собой обеспечение гораздо большей гибкости обменного курса, укрепление международных резервов для облегчения пролонгации крупного внешнего долга в 2023 году и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики путем скорейшего прекращения квазифискальных операций Банка Монголии за счет истечения срока действия антипандемического закона к концу 2022 года. В 2023 году срочно необходима сильная фискальная консолидация. Введение значительной адресности социальной помощи уязвимым слоям населения и прогрессивного налогообложения доходов физических лиц будет сигнализировать о долгожданном и долговременном сдвиге фискальной политики в сторону осмотрительности. Также потребуется существенное сокращение государственных инвестиций, в том числе за счет большей прозрачности, строгого надзора и изменения приоритетов инвестиционных проектов государственных предприятий в качестве первоочередной задачи. Сильный банковский надзор будет необходим для надежного проведения банковских реформ в период экономической неопределенности. Таким образом, экономическая устойчивость Монголии в решающей степени зависит от действий парламента в ближайшие месяцы, особенно от бюджета на 2023 год.

Необходимы ключевые структурные и институциональные реформы

Реформа в области неплатежеспособности, которая поддерживается советами МВФ и Всемирного банка, должна быть в кратчайшие сроки одобрена парламентом, чтобы способствовать урегулированию непосильных долгов в экономике. Комиссия по финансовому регулированию, Минфин, Банк Монголии и страховщик депозитов (DICOM) должны разработать эффективную систему антикризисного управления, включая эффективные механизмы обмена информацией, чтобы усилить их реакцию на возможные спады. В этом отношении было бы полезно разработать систему санации банков.

Группа МВФ посетила Улан-Батор для проведения дискуссий по Статье IV 2022 года в период с 15 по 28 сентября 2022 года. Миссия МВФ хотела бы поблагодарить власти Монголии за откровенные и конструктивные обсуждения и их любезное гостеприимство.

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