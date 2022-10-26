Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ завершила визит в Монголию

CentralAsia (MNG) - Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро посетила Монголию с 10 по 13 октября 2022 года, где обсудила широкий круг вопросов, связанных со СМИ, с различными заинтересованными сторонами.

Представитель выразила признательность властям за то внимание, которое они уделяют свободе СМИ, и их всеобъемлющее взаимодействие с различными заинтересованными сторонами при решении вопросов регулирования СМИ. «Это сотрудничество будет еще более важным при обсуждении улучшения таких вопросов, как четкое разграничение между диффамацией и дезинформацией, расширение доступа к информации и эффективная защита журналистов от различных угроз, с которыми они сталкиваются. Нам необходимо иметь сочетание таких элементов, как более крупные инвестиции в эффективную систему саморегулирования СМИ, а также хорошо подготовленных журналистов», — сказала Рибейро, напомнив, что во времена глубокой трансформации медиаландшафта важно разработать разумную политику, чтобы иметь финансово устойчивые бизнес-модели СМИ.

На своих встречах Представитель обсуждала правовую базу для СМИ, безопасность журналистов, саморегулирование СМИ, а также устойчивость СМИ и ее важность для свободных и независимых СМИ.

Во время своего визита Рибейро встретилась с г-ном Учрал Ням-Осор, министром цифрового развития и коммуникаций, г-ном Нямбаатар Хишгээ, министром юстиции и внутренних дел, г-жой Номин Чинбат, министром культуры, г-ном Цогтбаатар Дамдин член Великого Государственного Хурала, главой монгольской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, г-ном Цогтгэрэл Одон, член Великого Государственного Хурала, г-ном Хунан Жаргалсайхан, главный комиссар, Национальная комиссия по правам человека Монголии, г-жой Мандхай и г-ном Анхбаяр Нямдорж, секретарь и исполняющий обязанности Генерального директора Департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел.

Кроме того, она встретилась с бывшим президентом Монголии господином Элбэгдорж Цахиа.

Представитель также встретился с журналистскими организациями и защитниками прав СМИ. Среди них г-н У. Отгонбаатар, президент Конфедерации журналистов Монголии, г-жа Нарантуяа Дангаасурэн, консультант Совета по СМИ Монголии, и г-н Шаравдорж Сампил, заместитель председателя Совета директоров, Совет по СМИ Монголии.

«Я с нетерпением жду продолжения очень плодотворного сотрудничества, которое мой офис поддерживает с властями и другими заинтересованными сторонами из Монголии на различных уровнях, включая конференции СМИ Центральной Азии и другие региональные проекты», — сказала Рибейро, выразив свою готовность помочь страны по любому вопросу, связанному со средствами массовой информации, в соответствии со своим мандатом.

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