Болгарское информационное агентство и Монгольское информационное агентство подписали соглашение об обмене новостями

CentralAsia (MNG) - Болгарское информационное агентство (БТА) и монгольское информационное агентство Монцамэ будут ежедневно обмениваться одной новостью, которая находится в свободном доступе в соответствии с соглашением, подписанным во вторник генеральным директором БТА Кириллом Вылчевым и генеральным директором МОНЦАМЭ Амартувшин Гомбосурэн в кулуарах 18-го Генеральная ассамблея Организации азиатско-тихоокеанских информационных агентств (OANA) в Тегеране. Вылчев посетил форум в качестве президента Всемирного конгресса информационных агентств, который Болгария принимала в 2018 году.

По соглашению два агентства будут иметь полный доступ к службе новостей другого агентства и права на публикацию видео и фотографий. Соглашение предусматривает обмен опытом и совместное обучение.

Генеральный директор МОНЦАМЭ Амартувшин Гомбосурэн напомнил, что Монголия — единственная неславянская страна, использующая кириллицу. Он напомнил, что в Монголии есть памятник кириллице, и принял приглашение посетить Болгарию, которая станет первой страной, которую он посетит после избрания генеральным директором МОНЦАМЭ в этом году.

МОНЦАМЭ был основан в 1921 году, через 23 года после БТА, первые новости которого были опубликованы в 1899 году. В 2004 году в Улан-Баторе было подписано первое соглашение о сотрудничестве между двумя агентствами.

Болгария и Монголия установили дипломатические отношения в 1950 году. Более 450 монгольских студентов получили образование в болгарских университетах и более 3000 монголов прошли обучение в Болгарии.

В ходе форума OANA Валчев обратился за аналогичными договоренностями к руководителям национальных информационных агентств Японии, Южной Кореи, Филиппин, Таиланда, Таджикистана, Сирии, Омана, Непала, Малайзии, Ливана, Ирана, Ирака, Вьетнама, Афганистана и Азербайджана, — передает БТА.

перевод с болгарского: Татар С.Майдар

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