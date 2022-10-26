В настоящее время в Монголии собрано 128 тыс. тонн овощей

CentralAsia (MNG) - По данным Минсельхоза Монголии, с площади 304,4 тыс. га намолочено 366,4 тыс. тонн зерна и овощей. Это:

340,8 тыс. тонн пшеницы с 285,5 тыс. га,

207,9 тыс. тонн картофеля с 19,4 тыс. га,

128,1 тыс. тонн овощей с 11,4 тыс. га,

95,1 тыс. тонн кормовых растений с 38,5 тыс. га,

33,5 тыс. тонн масличных культур с 81,2 тыс. га.

Прогресс сбора урожая в процентах:

Зерновые 86,1 %,

Пшеница 86,8 %,

Картофель 97,7%,

Овощи 102,6 %,

Кормовые растения 56.5 %,

Масличные растения 70,3 %.

По данным министерства, уборка урожая продолжается.

Если в прошлом году было собрано 179 787 тонн картофеля и 114 735 тонн овощей, то сегодня – 207 890 тонн картофеля и 128 174 тонн овощей.

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