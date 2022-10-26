Драматический театр Монголии откроет свой зимний сезон спектаклем «Добрый человек из Сычуани»

CentralAsia (MNG) - Артисты Государственного академического драматического театра Улан-Батора откроют ежегодный зимний сезон спектаклем «Добрый человек из Сычуани» известного немецкого классика, поэта, режиссера и теоретика театра Бертольда Брехта.

Артисты театра и закулисный персонал работают над тем, чтобы представить спектакль зрителям в ноябре.

В рамках этой работы в качестве главного художника спектакля приглашена театральная художница Анна Гребенникова из Москвы. В 2020 году окончил Российского института театрального искусства (ГИТИС) в Москве вместе с главным режиссером спектакля Ёндоншарав Энхбат. Как художник, она имеет более 10 произведений искусства.

Ёндоншарав Энхбат и Анна Гребенникова

Ойген Бертольд Фридрих Брехт (Eugen Berthold Friedrich Brecht; 10 февраля 1898, Аугсбург — 14 августа 1956, Берлин) — немецкий драматург, поэт и прозаик, театральный деятель, теоретик искусства, основатель театра «Берлинер ансамбль».

Творчество Брехта — поэта и драматурга — всегда вызывало споры, как и его теория «эпического театра», и его политические взгляды. Тем не менее, уже в 50-х годах пьесы Брехта прочно вошли в европейский театральный репертуар; его идеи в той или иной форме были восприняты многими драматургами-современниками, в том числе Фридрихом Дюрренматтом, Артюром Адамовым, Максом Фришем, Хайнером Мюллером.

Теория «эпического театра», в послевоенные годы претворённая в практику Брехтом-режиссёром, открыла принципиально новые возможности сценического искусства и оказала значительное влияние на развитие театра XX века.

«Добрый человек из Сычуани» (широко распространён менее точный перевод: «Добрый человек из Сезуана», нем. Der gute Mensch von Sezuan) — пьеса-парабола Бертольта Брехта, законченная в 1941 году в Финляндии, одно из самых ярких воплощений его теории эпического театра.

Брехт посвятил «Доброго человека» своей жене — актрисе Елене Вайгель, на неё и была рассчитана главная роль; однако ни в Финляндии, ни в Соединённых Штатах, куда Брехт и Вайгель переселились в 1941 году, поставить пьесу не удалось[3]. Первую постановку «Доброго человека из Сычуани» осуществил Леонгард Штеккель в Цюрихе, — премьера состоялась 4 февраля 1943 года, без участия Вайгель. На родине драматурга, в Германии, пьеса впервые была поставлена в 1952 году — Гарри Буквицем во Франкфурте-на-Майне.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения