Отпраздновано 90-летие включения монголоведения в программу Университета Лоранда Этвёша

CentralAsia (MNG) - 18 октября 2022 г. в Будапеште состоялся праздничный хурал, посвященный 90-летию включения монголоведения в учебную программу Университета Лоранда Этвёша и 120-летию со дня рождения Лигети Лайоша, венгерского учёного, лингвиста, филолоаг, востоковеда, переводчика, профессора, доктора филологических наук.

Во встрече приняли участие посол С. Баатаржав, руководитель Центра монголоведения Монгольского педагогического университета, народный учитель, доктор лингвистических наук, профессор Т. Өнөрбаян, 8 преподавателей и научных сотрудников Монгольского госуниверситета и Монгольского педагогического университета.

Посол С. Баатаржав в своем выступлении на открытии конференции сказал, что кафедра монголоведения и центральноазиатских исследований и Центр монголоведения университета внесли ценный вклад в популяризацию и распространение монгольской истории, культуры, и языкознания, а также выразил благодарность за успешное сотрудничество в области культуры. Он также вручил письмо министра образования и науки Монголии, председателя Национального совета монголоведения Л. Энх-Амгалан.

Более 90 человек закончили монголоведение в Будапештском университете имени Лоранда Этвёша, более 20 получили ученые степени.

Университет имени Лоранда Этвёша (венг. Eötvös Loránd Tudományegyetem, ELTE) или Будапештский университет — крупнейший университет Венгрии, находится в её столице Будапеште. Носит имя одного из своих профессоров, физика Лоранда Этвёша. В настоящее время в университете работает более 1500 преподавателей и обучается почти 30 000 студентов. С 2010 года имеет статус исследовательского. Входит в ассоциацию университетов Европы «Утрехтская сеть».

19 октября 2022 года представители конференции ознакомились с Фондом востоковедения Венгерской академии наук, посетили Музей азиатского искусства имени Ференца Хоппа, осмотрели выставку «Гэр и храм». По этому поводу представители вручили сотрудникам музея благодарственное письмо от министра образования и науки, председателя Национального совета монголоведения Л. Энх-Амгалан.

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