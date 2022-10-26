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Монгольский мотоспортсмен завоевал серебряную медаль на Hard Enduro «Sea to Sky 2022» в Турции

CentralAsia (MNG) -  Крупнейшее в Турции соревнование по автоспорту «Sea to Sky 2022» проводится уже 13-й год в четырех категориях. Мастер спорта Төрбат Пурэвбат из Монголии выступал в категории «Hard Enduro» соревнований и впервые завоевал серебряную медаль.

Более 400 спортсменов соревновались в категории «Hard Enduro» конкурса «Sea to Sky 2022» а 20-летний спортсмен П. Төрбат стал первым монгольским спортсменом, выступавшим в категории «Hard Enduro».

Төрбат Пурэвбат – автоспортсмен в 3-м поколении, участник более 60 международных и отечественных автогонок. А в прошлом году он стал самым юным участником «Шелкового пути 2021», одной из крупнейших мировых раллийных гонок.

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