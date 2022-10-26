Токен болельщиков команды Alpine F1 зарегистрирован на монгольской бирже iDAX

CentralAsia (MNG) - Alpine F1 Team Fan Token (ALPINE) — это криптовалютный проект, разработанный для фанатов BWT Alpine F1, команды автогонщиков. Токен фаната команды Alpine F1 — это токен фаната Binance в сети Binance Smart Chain (BSC). Токены Binance Fan — это служебные токены, связанные с командой или брендом, которые предоставляют держателям токенов особые привилегии фанатов. Токен болельщиков Alpine F1 Team предназначен для того, чтобы улучшить впечатления болельщиков для всех болельщиков BWT Alpine F1 Team. Токен позволяет болельщикам BWT Alpine F1 Team голосовать в командных опросах, коллекционировать цифровые предметы, покупать NFT и пользоваться функциями геймификации, связанными с наградами фанатов или отличными впечатлениями.

Теперь этот токен был зарегистрирован на монгольской криптобирже iDAX

Текущая цена Alpine F1 Team Fan Token составляет сегодня 3,0005024 доллара США за (ALPINE/USD) при текущей рыночной капитализации в 34,09 миллиона долларов США. Объем торгов за 24 часа составляет 14,30 млн долларов США. Цена ALPINE в долларах США обновляется в режиме реального времени. Токен болельщика команды Alpine F1 вырос на 1,25% за последние 24 часа. Его оборотный запас составляет 11,36 млн долларов США.

источник: iDAX

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