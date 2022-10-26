Национальная конференция «Продовольственное обеспечение и безопасность – Животноводство» прошла с участием президента

CentralAsia (MNG) - Национальная конференция «Продовольственное снабжение и безопасность - Животноводство» была организована вчера под эгидой президента Монголии в Государственном дворце.

В ходе конференции состоялись дискуссии на темы «Правовая среда продовольственной и сельскохозяйственной отрасли», «Продовольственное обеспечение и безопасность – Животноводство», «Социальная защита животноводов», «Комплексные меры по профилактике и оздоровлению скота и животных, «Будущее животноводства», «Кадры в секторе животноводства» и «Текущее состояние частных ветеринарных клиник».

В своем вступительном слове президент Монголии Хурэлсух Ухнаа сказал: «Мы, монголы, должны процветать благодаря нашим природным богатствам и ресурсам. Животноводство – это драгоценность нашего народа и национальное достояние. Этот сектор составляет 15 процентов от общей экономики нашей страны, каждый пятый человек, который официально работал в животноводстве, и в 2021 году он создал богатство в размере 7,2 триллиона тугриков.

Значительно увеличилось поголовье и поголовье скота. Доходы пастухов, средства к существованию и социальное обеспечение в определенной степени улучшились. Тем не менее, фермеры и животноводческая отрасль сталкиваются со многими проблемами и трудностями, например, 65 процентов всех пастбищ для скота пришли в негодность, а около 77 процентов земель пустынно. Увеличилась миграция населения из сельской местности в города.

Президент Монголии инициировал национальное движение «Продовольственное снабжение и безопасность» по всей стране, стремясь стать страной, которая экспортирует экологически чистые продукты питания, поддерживает здоровье своего скота, уделяет особое внимание продуктивности и качеству скота, развивает сочетание интенсивного сельского хозяйства. и животноводства, а также полностью удовлетворяя бытовые потребности 19 видами широко используемых продуктов питания.

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