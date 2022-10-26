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Монголки завоевали золото, серебро и бронзу на ЧМ в стрельбе из пистолета центрального боя

CentralAsia (MNG) -  1-й чемпионат мира по стрельбе из винтовки/пистолета ISSF проходит в Каире с 12 по 28 октября 2022 года.

Монголка Мөнхзул Цогбадрах завоевала золотую медаль на турнире ЧМ по стрельбе из пистолета центрального боя 25 м ( Center Fire Pistol).

Серебро досталось соотечественницу Баярцэцэг Төмөрчөдөр, бронза также досталась монголку Хишигдэлгэр Энхбат.

В истории стрелкового спорта монгольские спортсмены заняли первые 3 места в одной категории (25-метровая практика из пистолета центрального боя), что является историческим событием.

15 спортсменов и 2 тренера из Монголии принимают участие в 53-м Кубке мира по стрельбе, который проходит в Каире, Египет.

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