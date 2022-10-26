Как выглядело солнечное затмение 25 октября? Фото из разных городов мира
- Азия и мир, общество
- 9:32, 26 октября 2022
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- Обновлено: 9:33, 26 октября 2022 Кыргызча
Западный Йоркшир, Великобритания
|Предыстория: 25 октября произойдет солнечное затмение
CentralAsia (CA) - 25 октября жители разных стран могли наблюдать частное солнечное затмение - явление, при котором Луна закрывает собой часть Солнца.
По всему миру в этот день Солнце выглядела так:
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