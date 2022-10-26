Как выглядело солнечное затмение 25 октября? Фото из разных городов мира

Азия и мир, общество

9:32, 26 октября 2022

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Обновлено: 9:33, 26 октября 2022 Кыргызча

Западный Йоркшир, Великобритания Предыстория: 25 октября произойдет солнечное затмение CentralAsia (CA) - 25 октября жители разных стран могли наблюдать частное солнечное затмение - явление, при котором Луна закрывает собой часть Солнца. По всему миру в этот день Солнце выглядела так: ⇳ За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

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