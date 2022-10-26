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Как выглядело солнечное затмение 25 октября? Фото из разных городов мира
Западный Йоркшир, Великобритания
Западный Йоркшир, Великобритания
Предыстория: 25 октября произойдет солнечное затмение 

CentralAsia (CA) -  25 октября жители разных стран могли наблюдать частное солнечное затмение - явление, при котором Луна закрывает собой часть Солнца.

По всему миру в этот день Солнце выглядела так:

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