США не нужно посредничество Пакистана для переговоров с талибами, - спецпредставитель США по Афганистану

CentralAsia (CA) - Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил, что Вашингтону не нужен Пакистан или какая-либо другая страна для облегчения связи с афганскими талибами, пишет Тribune.

В интервью «Голосу Америки» на урду Уэст отверг необходимость ведения переговоров с правительством талибов какой-либо третьей стороной, подтвердив недавнюю двухдневную встречу с представителями «Талибана» в Дохе.

«Честно говоря, я не думаю, что нам нужна третья страна, чтобы способствовать нашему взаимодействию с талибами», — сказал Уэст в ответ на вопрос, может ли Пакистан способствовать их переговорам с правящими афганскими талибами.

«Я и другие мои коллеги в правительстве США работаем над этим», — сказал он. В ответ на другой вопрос Уэст также отверг предположение о том, что США необходимо воздушное пространство Пакистана для оперативного доступа в Афганистан.

Специальный представитель США подчеркнул необходимость продолжения дипломатии с правительством талибов, чтобы гарантировать выполнение ими своих обязательств по борьбе с терроризмом и обеспечению прав всех афганцев.

Вместо того, чтобы подчеркнуть Пакистан как страну, которая может убедить боевиков «Талибана» выполнить свои обязательства, посол США сказал, что не только Пакистан, но и весь мусульманский мир должны сыграть «невероятно важную и заслуживающую доверия роль» во взаимодействии с афганцами — «афганскими женщинами, улемами, так и с талибами», чтобы это произошло. Он отметил, что посланники США уже взаимодействовали с Индонезией, Катаром, ОАЭ, Саудовской Аравией, Пакистаном и другими странами для достижения этой цели.

Удар американского беспилотника, в результате которого в начале этого года был убит лидер «Аль-Каиды» Айман аль-Завахири в Кабуле, «ясно показывает, что у нас есть возможность защитить американцев», добавил он.

Спецпредставитель США сообщил, что во время своего трехдневного пребывания в Исламабаде он обсудил «наши общие интересы в Афганистане с властями как важного государства-партнера».

Уэст подтвердил, что официальные лица США и представители «Талибана» встретились в Дохе в этом месяце впервые после падения Кабула и говорили о том, чтобы Афганистан никогда больше не стал убежищем для террористов. «Поэтому мы собираемся продолжать прагматично взаимодействовать с талибами в этом отношении», — добавил он.