Небоскреб в Дубае окрасился в цвета флага Казахстана в честь Дня Республики. Видео

CentralAsia (KZ) - Фасад самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа в честь Дня Республики окрасился в цвета флага Казахстана.
«Бурдж-Халифа загорается в честь Дня Республики Казахстан. Желаем народу процветания и мира», – говорится в подписи к видео на официальной странице Бурдж-Халифа в Instagram.
В Казахстане 25 октября впервые после 13-летнего перерыва отметили национальный праздник - День Республики.
Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.
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