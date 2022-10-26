США поставили Украине более миллиона снарядов для гаубиц

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CentralAsia (CA) - США предоставили Украине более 1 млн снарядов для гаубиц, общий вес которых составляет более 50 тыс. тонн, следует из данных Пентагона. Поставки включают в себя до 903 тыс. стандартных 155-мм снарядов для гаубиц, а также 3 тыс. управляемых снарядов M982 Excalibur, 7 тыс. снарядов противотанковой минной системы (RAAMS) и 180 тыс. 105-мм снарядов для гаубиц. В целом это более 1,09 млн снарядов, сообщает издание The Drive, которое проанализировало данные Минобороны США.

RAMS представляет собой 155-мм артиллерийский снаряд, содержащий девять отдельных противотанковых мин, которые выпускаются на участке конечной фазы траектории полета снаряда. Эти снаряды могут быть использованы для быстрого создания минных полей, чтобы затруднить передвижение вражеской бронетехники.

M982 Excalibur — это 155-мм снаряд, который использует GPS и инерциальное наведение для поиска цели, одновременно увеличивая дальность поражения.

При администрации президента Джо Байдена военная помощь США Украине превысила $10 млрд. NBC со ссылкой на источники сообщало, что члены Конгресса США намерены принять закон о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $50 млрд до конца 2022 года.