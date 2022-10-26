Сбой в работе WhatsApp произошел из-за технической ошибки со стороны компании Meta

CentralAsia (CA) - В Meta (владеет WhatsApp) объяснили, что двухчасовой сбой в WhatsApp 25 октября был вызван технической ошибкой со стороны компании, сообщает Bloomberg. О сбое сообщили почти 70 тыс. пользователей.

Как сообщил представитель Meta, «короткий сбой был следствием технической ошибкой с нашей стороны».

«Мы устранили проблему и приносим извинения за любые неудобства», - добавили в компании.

Глобальный сбой у WhatsApp произошел во вторник. Жалобы на работу приложения поступали со всего мира, в частности из Великобритании, США, Европы, России, стран Центральной Азии. У пользователей не отправлялись сообщения, также были проблемы с соединением с сервером.